Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 22. avgusta - V petek, 21. avgusta, ob 15.05 se je na regionalni cesti izven naselja Poljane pri Mirni Peči zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri sta umrla oba voznika stara 56 in 38 let, ter dva sopotnika stara 6 in 9 let, so sporočili iz Generalne policijske uprave.