Z izjemo Dow Jonesa nov dober teden za newyorške borzne indekse

New York, 22. avgusta - Z izjemo industrijskega indeksa Dow Jones, ki je v minulem tednu minimalno nazadoval, je za newyorškimi borzami dober teden. Širši indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq sta dosegala celo rekordne vrednosti. Pomagala so presenetljivo dobra gospodarska poročila in četrtletni poslovni rezultati nekaterih podjetij.