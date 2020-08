Delo o begunski tragediji (22. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Boštjan Videmšek v komentarju Sistematizirano izživljanje piše o beguncih in migrantih, ki jim države zapirajo pristanišča in so mrtva teža evropske birokracije, ki ni ne motivirana za reševanje človeških življenj ne sposobna oblikovati skupno begunsko in azilno politiko, zaradi česar ljudje množično umirajo.