WHO: Za otroke nad 12 let pri nošenju zaščitnih mask enaka pravila kot za odrasle

Ženeva, 21. avgusta - Za otroke nad 12 let bi morala pri nošenju zaščitnih mask za preprečevanje širjenja novega koronavirusa veljati enaka pravila kot za odrasle. Za mlajše od pet let nošenje mask ne bi smelo biti obvezno, za otroke med 6. in 11. letom pa bi morala odločitev o uporabi mask temeljiti na več dejavnikih, priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).