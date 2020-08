Tokratni petkov protest tudi proti posegom v neodvisnost policije

Ljubljana, 21. avgusta - Že 18. petek zapored danes v Ljubljani poteka protivladni protest. Na Prešernovem trgu se je zbrala večja množica ljudi, ki je z žvižgi in vzkliki "lopovi" pospremila govorce na protestu. Razvili so tudi velik transparent, s katerimi vladi sporočajo: "Čakamo vas!" Govorci na protestu so kritično opozorili tudi na nadzore, ki te dni potekajo na NPU.