Huda prometna nesreča pri Poljanah pri Mirni Peči, umrle štiri osebe

Mirna Peč, 21. avgusta - Pri naselju Poljane pri Mirni Peči na cesti med Trebnjim in Novim mestom se je popoldne, nekaj po tretji uri, zgodila huda prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah policije sta čelno trčili dve osebni vozili, v nesreči pa so umrle štiri osebe. Med njimi sta bila dva otroka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.