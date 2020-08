Steve Bannon aretacijo označil za politični umor

New York, 21. avgusta - Nekdanji politični strateg Bele hiše Steve Bannon, ki so ga v četrtek prijeli zaradi prevar vlagateljev v zid na meji z Mehiko, je aretacijo označil za politični umor. Ocenil je, da gre za delo tistih, ki želijo ustaviti in ustrahovati ljudi, ki podpirajo zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o gradnji zidu na južni meji ZDA.