Ljubljanska borza v tednu malenkost izgubila

Ljubljana, 21. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu v povprečju nekoliko znižali, indeks je zdrsnil za 0,4 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Uniorja, Cinkarne Celje in NLB, podražile pa delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, ki sta ta teden objavili polletne poslovne rezultate.