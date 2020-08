Slovenske goste uspešno privabljajo tudi nekatera mesta

Škofja Loka/Radovljica, 22. avgusta - Turistični boni in gneča v najbolj znanih turističnih središčih so slovenske goste letos pripeljali tudi v nekatera mesta, ki so sicer med Slovenci manj prepoznana kot počitniške destinacije. Z obiskom so tako lahko vsaj delno zadovoljni tudi v zgodovinskih mestih Radovljica in Škofja Loka.