Na Hrvaškem nov rekord - 265 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 21. avgusta - Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 265 novih okužb s koronavirusom, kar je nov rekord, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Za covidom-19 je umrl en bolnik. Minister za zdravje Vili Beroš sicer miri, da ne gre za večje odstopanje od dosedanjega trenda in poudarja, da je to posledica turistične sezone.