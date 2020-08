Za predfinanciranje projektov v kmetijstvu na voljo dva milijona evrov

Ljubljana, 21. avgusta - Slovenski regionalno razvojni sklad je v uradnem listu objavil dva razpisa za pomoč pri predfinanciranju projektov v kmetijstvu v skupni vrednosti dveh milijonov evrov. Namenjena sta premostitvenemu financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva. Pravne osebe lahko dobijo do 150.000 evrov pomoči, fizične pa do 250.000.