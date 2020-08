V nacionalnem laboratoriju pričakujejo, da zastojev pri testih za koronavirus ne bo

Ljubljana, 22. avgusta - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pričakujejo da, do zastoja testiranja na novi koronavirs ne bo prišlo, kot do njega tudi ni prišlo ob začetku epidemije. Klasični molekularni test stane 65 evrov, hitri pa zaradi višje cene reagenta 109,5 evra. V laboratoriju stremijo k temu, da imajo dvomesečne zaloge reagentov.