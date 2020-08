Slovenski paviljon za Expo 2020 predvidoma zgrajen do septembra

Ljubljana, 23. avgusta - Čeprav so dubajski organizatorji Expo 2020 zaradi pandemije covida-19 prestavili na oktober 2021, se priprave nadaljujejo. Dela na gradbišču so se sicer upočasnila, a bo slovenski paviljon predvidoma zgrajen do septembra letos, sledilo bo opremljanje, navaja poročilo generalnega komisarja Slovenije za Expo 2020 Dubaj.