Luxembourg, 21. avgusta - Na današnjem žrebu v Luxembourgu so slovenski odbojkarski klubi dobili tekmece v evropskih tekmovanjih. Državni prvak ACH Volley iz Ljubljane se bo v skupini C lige prvakov pomeril z ruskim Zenitom iz Kazana, nemškim Berlin Recycling Volleys in zmagovalcem kvalifikacijske skupine G, ki bo znan čez nekaj tednov.