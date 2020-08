V Novem mestu preureditev križišča med Cesto brigad in Andrijaničevo cesto

Novo mesto, 23. avgusta - V Novem mestu bodo do predvidoma konec novembra dobili preurejeno križišče med Cesto brigad in Andrijaničevo cesto. Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Kop Brežice Dejan Bibič sta pogodbo za ureditev križišča podpisala v petek, investicija pa je vredna nekaj več kot 215.000 evrov.