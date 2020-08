Northug priznal, da ima resne težave z alkoholom in mamili

Oslo, 21. avgusta - Nekdanji norveški zvezdnik smučarskega teka Petter Northug je priznal, da ima "resne težave z alkoholom in mamili", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiriintridesetletni Norvežan se je pred kratkim znašel pod drobnogledom policije, ki ga preiskuje zaradi prehitre vožnje in kokaina, ki so ga našli na njegovem domu.