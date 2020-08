Stonesi odpirajo trgovino na londonski Carnaby Street

London, 22. avgusta - Ulica Carnaby Street v londonskem Sohu se je v zgodovino glasbe vpisala kot srce dogajanja kulturnega gibanja Swinging Londona v 60-ih letih minulega stoletja. Del tega gibanja so bili tudi The Rolling Stones, ki so ravno tedaj začeli svojo glasbeno pot, zdaj pa se pripravljajo, da bodo na legendarni ulici odprli svojo trgovino.