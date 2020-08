Analiza: V epidemiji slabša plačilna disciplina

Ljubljana, 21. avgusta - V času uradno razglašene epidemije covida-19 v Sloveniji, od 13. marca do 31. maja, se je poslabšala plačilna disciplina, podaljšali so se plačilni roki, je v analizi ugotovilo podjetje Bisnode. Najslabše je bilo marca in aprila, medtem ko se je maja stanje začelo izboljševati.