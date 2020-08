S spletno platformo zmanjšati poškodbe v nogometu

Koper, 21. avgusta - Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem so v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije razvili novo spletno platformo, ki je namenjena zmanjševanju poškodb v nogometu. Na platformi so prosto dostopni preventivni in pozno rehabilitacijski vadbeni programi za deset najpogostejših akutnih in kroničnih poškodb v nogometu.