Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 21. avgusta - Ljubljanska borza je zadnji dan tega trgovalnega tedna začela s skromno rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP je do okoli 11.15 v primerjavi s četrtkom pridobil 0,09 odstotka, zvišujejo pa ga predvsem delnice Save Re in Luke Koper, ki so se doslej podražile za 1,80 oz. 0,53 odstotka.