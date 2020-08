V Essnu velika retrospektiva Keitha Haringa

Essen, 23. avgusta - V Muzeju Folkwang v Essnu je na ogled velika retrospektivna razstava ameriškega umetnika Keitha Haringa (1958-1990). Združuje okoli 200 eksponatov - umetnikovih slik, risb, videov, skulptur, fotografij in arhivsko gradivo. Pred tem so jo lahko videli v Liverpoolu in Bruslju, v Essnu bo na ogled do 29. novembra.