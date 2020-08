Moštvo Williamsa odslej v ameriških rokah

Oxford, 21. avgusta - Dirkaško moštvo Williamsa je odslej v rokah ameriškega investicijskega podjetja Dorilton Capital, je sporočila uradna spletna stran F1. Meseca maja so iz kultnega angleškega moštva sporočili, da zasledujejo novo smer razvoja ekipe in blagovne znamke, dokončno prodajo pa so potrdili danes.