V Spodnji Savinjski dolini že diši po hmelju, danes prikaz obiranja na star način

Žalec, 22. avgusta - Spodnja Savinjska dolina že diši po hmelju in v teh dneh bodo hmeljarji pričeli z obiranjem zelenega zlata, kot ga imenujejo. Kako pa so to opravljali včasih, ko se hmelj še ni vil po vrvicah, bodo drevi ob žalski fontani piv predstavile članice Etnološkega društva Hmeljarska vas s Ponikve pri Žalcu, ki ohranjajo običaje, povezane s hmeljarstvom.