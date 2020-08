Okužbo z novim koronavirusom v četrtek potrdili v 24 občinah

Ljubljana, 21. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 24 občinah. Največ na novo potrjenih okužb, devet, je bilo v Ljubljani, v Trebnjem tri. Po dve okužbi so potrdili v občinah Celje, Velenje, Vrhnika in Gornja Radgona. Največ aktivnih okužb, 82, je v Ljubljani, 23 v Celju in 10 v Tržiču.