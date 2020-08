V ligi NFL odpravljajo rasistične stereotipe o staroselcih

Kansas City, 21. avgusta - Po Združenih državah Amerike odstranjujejo kipe in simbole, ki so povezani s sužnjelastniško in rasistično ameriško preteklostjo. Gibanje je zajelo donosno ameriško industrijo zabave in športa. V ameriški profesionalni nogometni ligi NFL so prisluhnili ameriškim staroselcem, ki protestirajo proti uporabi stereotipov, ki se nanašajo na "rdečekožce".