Azijske borze višje

Singapur, 21. avgusta - Na azijskih borzah so indeksi danes porasli in s tem sledili pozitivnim trendom z newyorških borz. Opazneje so danes rasle predvsem delnice tehnološkega sektorja. Vlagatelji so sicer previdni zaradi širjenja novega koronavirusa in negotovega gospodarskega okrevanja, vendar pa so optimistični glede razvoja cepiva.