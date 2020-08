Policija išče osumljenca vlomov v stanovanja

Ljubljana, 21. avgusta - Policisti so konec julija obravnavali vlom v stanovanje, od koder sta neznana storilca odtujila prenosni računalnik, sumijo pa ju še več podobnih vlomov. Vse, ki bi karkoli vedeli o iskanih osebah, naj to sporočijo ljubljanski policijski postaji Vič ali na telefonsko številko 01 470 09 60, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.