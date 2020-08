ZDA začele postopek za obnovo sankcij ZN proti Iranu

New York, 21. avgusta - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v četrtek uradno obvestil Varnostni svet ZN, da ZDA sprožajo postopek za obnovo vseh sankcij proti Iranu, ki so bile odpravljene z jedrskim sporazumom iz leta 2015. Drugi podpisniki sporazuma trdijo, da ZDA te pravice nimajo več, ker so od sporazuma odstopile.