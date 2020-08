Nekdanji Trumpov politični strateg Bannon zavrnil krivdo za prevaro

New York, 21. avgusta - Nekdanji politični strateg Bele hiše Steve Bannon je po aretaciji v četrtek v New Yorku zavrnil krivdo za prevaro vlagateljev v zasebno ograjo na meji z Mehiko, sodišče pa mu je odmerilo pet milijonov dolarjev varščine. Bannona so aretirali na luksuzni jahti blizu obale države Connecticut.