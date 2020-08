Okrnjen zeleni seznam, z njega med drugim Grčija in deli Španije

Ljubljana, 20. avgusta - Vlada je na današnji seji zaradi slabšanja epidemioloških razmer okrnila zeleni seznam držav, v katere je varno potovati. Z njega so tako poleg Grčije zdrsnile še Danska, Francija, Irska, Islandija, Monako, Nizozemska, Poljska in deli Španije, so sporočili po seji vlade. Hrvaška pa bo od polnoči uvrščena na rdeči seznam.