Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq ponovno z rekordom

New York, 20. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, tehnološki indeks Nasdaq pa je dosegel nov rekord. Rast vrednosti Nasdaqa je posledica velikih zaslužkov Appla in drugih tehnoloških velikanov, ki so preglasili nespodbudne podatke o brezposelnosti v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.