V Franciji v zadnjem dnevu več kot 4700 novih okužb s koronavirusom

Pariz, 20. avgusta - V Franciji so v zadnjem dnevu potrdili 4771 novih okužb s koronavirusom, kar je skoraj tisoč več kot v sredo, ko so jih zabeležili 3776, so nocoj sporočile pristojne zdravstvene oblasti. Število novih okužb je tako prvič po maju preseglo 4000, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjih 24 urah je za covidom-19 umrlo 12 ljudi.