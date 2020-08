Miami z znova odličnim Dragićem na pol poti do konferenčnega polfinala

Orlando, 20. avgusta - Košarkarji moštva Miami Heat so odigrali drugo tekmo prvega kroga končnice na vzhodu in še drugič zmagali ter v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. V mehurčku lige NBA v Orlandu so bili s 109:100 boljši od ekipe Indiana Pacers. Nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić je v 32 minutah igre dosegel 20 točk, šest podaj in tri skoke.