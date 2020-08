Airbnb prepovedal zabave v najetih nepremičninah po vsem svetu

San Francisco, 20. avgusta - Spletni ponudnik nastanitev Airbnb je zaradi pandemije covida-19 od danes prepovedal zabave v najetih nepremičninah in število gostov v večjih hišah omejil na največ 16. Kot so pojasnili, so se za to odločili, ker so se nekateri najemniki v najetih hišah in stanovanjih vedli kot da so v nočnih klubih ali barih, poročajo tuje tiskovne agencije.