Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da je Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav in o 43 primerih okužb z novim koronavirusom, ki so jih v sredo potrdili v Sloveniji. Med drugim so pisale tudi o tem, da je med novimi primeri okužbe še vedno veliko uvoženih primerov.