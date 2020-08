Nekdanjega Trumpovega stratega Bannona aretirali zaradi prevare glede ograje na meji z Mehiko

New York, 20. avgusta - Nekdanji politični strateg predsednika ZDA Steve Bannon se je danes znašel v zaporu zaradi domnevne prevare vlagateljev v zasebno financiranje gradnje delov ograje na meji med ZDA in Mehiko. Poleg Bannona so zvezni tožilci iz New Yorka v zvezi s tem obtožili še tri posameznike in jih pridržali.