Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca po seji vlade ob 18.30

Ljubljana, 20. avgusta - Novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo nastopili minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec in vladni govorec Jelko Kacin, bo danes ob 18.30 v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25 v Ljubljani, so sporočili iz Ukoma. (STA/AVDIO)