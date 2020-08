Čeferin zadovoljen s portugalsko organizacijo

Lizbona, 20. avgusta - Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), se ta teden nahaja na Portugalskem, kjer potekajo zaključni boji lige prvakov, ki se bo s finalom med PSG in Bayernom iz Münchna sklenila v nedeljo. Kot so zapisali na spletni strani Uefe, je bil Čeferin z videnim in delom portugalske nogometne zveze (FPF) zelo zadovoljen.