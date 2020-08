Na ministrstvu za gospodarstvo prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 20. avgusta - Na ministrstvu za gospodarstvo so prejeli sumljivo pošiljko, so za STA potrdili na ministrstvu. S policije so sporočili, da ni šlo za sumljivo snov, ampak je bil v pisemski ovojnici predmet, zavit v bel papir, ki pa ni nevaren ali zdravju škodljiv. Začasno so bile v karanteni tri osebe, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pošiljke.