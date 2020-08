Spet v šolo: 1. septembra vsi v šolo v skladu s priporočili NIJZ

Ljubljana, 24. avgusta - Zaenkrat velja, da se 1. septembra v šolske klopi vračajo vsi učenci in dijaki ob doslednem upoštevanju priporočil za preprečevanje okužb z novim kronavirusom. Ravnatelji so zadovoljni in se pripravljajo na izvedbo pouka po t. i. modelu B. Če se bo epidemiološka slika bistveno poslabšala, sledi drugačna ocena in z njo začetek po drugih scenarijih.