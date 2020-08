JAZMP od razglasitve epidemije prepovedala tudi uporabo več vrst mask in termometra na infrardeče sevanje

Ljubljana, 22. avgusta - Poleg začasne prepovedi uporabe ventilatorjev Bellavista 1000 je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) od razglasitve epidemije covida-19 izdala šest odločb o prepovedi dajanja več vrst zaščitnih mask in termometra na infrardeče sevanje na trg in v uporabo. V 16 primerih zaradi neskladnosti uvoza pripomočkov ni dovolila.