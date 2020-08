Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev

Brdo pri Kranju, 20. avgusta - Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do leta 2030 prek treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih posebej veselita obljubljena debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave pri pripravi projektov.