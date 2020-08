SBI TOP zmogel le skromno rast

Ljubljana, 20. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil skromnega 0,03 odstotka in se ustavil pri 861,98 točke. Vlagatelji so sklenili za 1,11 milijona evrov prometa. V indeksu so se podražile le delnice Save Re, potem ko je zavarovalniška skupina Sava danes poročala o rasti prihodkov in dobička v prvem polletju.