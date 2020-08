V BiH v zadnjem dnevu 338 novih okužb s koronavirusom

Sarajevo/Beograd, 20. avgusta - V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili 338 novih okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo osem ljudi. V Srbiji so zabeležili še 161 okužb in pet smrtnih žrtev, v Črni gori pa 55 novih okužb in enega umrlega, poročajo tuje tiskovne agencije.