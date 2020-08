V Šmarjeških Toplicah so pitju uradno predali cvičkovo fontano

Šmarješke Toplice, 21. avgusta - V Šmarjeti, središču občine Šmarješke Toplice, so danes uradno odprli cvičkovo fontano, od katere si ta turistično naravnana dolenjska občina obeta okrepitev prepoznavnosti in obogatitev turistične ponudbe. Z njo želi tudi podpreti domače vinogradništvo in vinarstvo ter promovirati cviček. Odprtje je pospremil tudi predsednik republike Borut Pahor.