Izpolnjeni pogoji za ustanovitev Javnega holdinga Maribor

Maribor, 20. avgusta - Z Mestne občine Maribor so danes sporočili, da so po več mesečnem aktivnem delu in številnih usklajevanjih izpolnjeni vsi pogoji za ustanovitev Javnega holdinga Maribor. Načrtovano je bilo, da bo sodišče opravilo vpis holdinga v sodni register danes, a so se postopki po navedbah občine nekoliko zavlekli zaradi sodnih počitnic.