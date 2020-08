Goljufi bi prodajali blazine proti koronavirusu

Murska Sobota, 20. avgusta - Soboški policisti so v minulih dneh prejeli dve prijavi občanov z območja Gančan in Puconec, da so jim madžarski državljani skušali prodati blazine in podobne izdelke, ki naj bi preprečevali okužbo s koronavirusom. Policija poziva občane k previdnosti in jim svetuje, naj ne nasedajo takšnim obljubam, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.