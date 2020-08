WHO mlade pozvala k prevzemanju odgovornosti glede koronavirusa

Koebenhavn, 20. avgusta - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes mlade pozvala, naj v zvezi s pandemijo novega koronavirusa prevzamejo svoj del odgovornosti. Povečanje števila okuženih med mladimi v Evropi in po svetu je opomin, da nihče ni nepremagljiv, je v Koebenhavnu dejal vodja urada WHO za Evropo Hans Kluge.