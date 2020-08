V Grosupljem od danes obratuje prenovljena mestna tržnica

Grosuplje, 22. avgusta - V Grosupljem so danes odprli prenovljeno mestno tržnico. Ta ima med drugim tri nove prodajne objekte, mlekomat in krompiromat, v odprtem delu pa 30 novih pokritih stojnic. Prenovili so tudi tlake in nadstrešnico ter zgradili sanitarije, ki jih prej ni bilo. Po besedah župana Petra Verliča je prenovljeno "srce dogajanja" v občini.