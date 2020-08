Iran predstavil novo raketo

Teheran, 20. avgusta - Iran je danes ob nacionalnem dnevu obrambne industrije predstavil novo balistično raketo, ki so jo poimenovali po januarja ubitem generalu Kasemu Solejmaniju. V prisotnosti predsednika Hasana Rohanija so predstavili še nov manevrirni izstrelek in druge projekte obrambne industrije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.